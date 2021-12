MC Boco do Borel, cantor funk, foi morto a tiro na madrugada do passado domingo, dia 26 de dezembro, durante um concerto em em Serrambi, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. O artista brasileiro tinha 34 anos.

Segundo o G1, o cantor foi baleado em palco e foi levado para o hospital, onde acabou por morrer.

De acordo com a imprensa brasileira, o assassino conseguiu fugir do local. O caso está a ser investigado pelas autoridades.