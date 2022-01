De acordo com o agenciamento da banda, num comunicado hoje divulgado, “Os Capitão Fausto estão a ultimar os preparativos para a digressão de seis datas que antecede os já anunciados concertos de apresentação de ‘Gazela’, o álbum de estreia, nos Coliseus de Lisboa e Porto em março, nos dias 12 e 17, respetivamente”.

A digressão arranca no dia 29 de janeiro, no Teatro Municipal de Bragança, seguindo-se, em fevereiro, o Theatro Circo, em Braga, no dia 4, a Casa da Criatividade, em São João da Madeira, no dia 5, e o Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, no dia 12.

“Com Licença” inclui ainda datas no Centro Cultural de Lagos, no dia 4 de março, e no Teatro Virgínia, em Torres Novas, no dia 5 de março.

Nestes concertos, a banda irá apresentar um alinhamento que “reúne os seus maiores sucessos e temas emblemáticos de toda a discografia, numa caminhada que os conduz aos Coliseus”.

No Porto e em Lisboa, os Capitão Fausto vão assinalar os dez anos do álbum de estreia, “Gazela”, no mesmo mês em que irão editar um novo trabalho de originais.

A banda vai “celebrar em palco os hinos pop e a urgência das canções que os acompanham desde a sua estreia”.

O mais recente e quarto álbum do grupo, “A invenção do dia claro”, foi editado em março de 2019.