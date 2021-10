Promovido pela Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) de Faro, a primeira edição do evento vai apresentar ao longo de três fins de semana diversos géneros musicais que vão desde o rock, passando pelos blues, folk e hip-hop.

O festival, hoje apresentado em Faro, inclui ainda na programação nomes como Filho da Mãe, Cassete Pirata, O Gajo, 2143, Sal, Dela Marmy, The Miranda’s e Lefty, decorrendo os concertos nas várias salas da sede da associação na cidade de Faro.

De acordo com o diretor de eventos da ARCM, Jorge Santos, o espaço funcionará como “um lugar de encontro entre públicos diversos que procuram coisas diferentes dentro da cultura”.

O evento arranca no dia 19 de novembro com o concerto dos Filho da Mãe e Dela Marmy, seguindo-se os 2143 e Linda Martini (dia 20 de novembro), O Gajo e Frankie Chavez (26 de novembro), Sal e Cassete Pirata (27 de novembro), The Mirandas e Legendary Tigerman (3 de dezembro), encerrando no dia 4 de dezembro com concertos de Lefty e Carlão.

As entradas são pagas a partir dos 16 anos, podendo ser adquiridos passes gerais, bilhetes diários ou semanais, com preços entre os 10 e os 75 euros.