Adelino Vaz, da Associação Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, adiantou à agência Lusa que, nos desfiles de domingo e terça-feira de Entrudo, na avenida do Brasil, numa extensão de 900 metros, são esperadas 10 mil pessoas em cada um.

"Este ano os festejos carnavalescos apresentam o tema 'Na Rainha das Praias de Portugal, reina a folia de Columbina e Pierrot com a sua magia', disse Adelino Vaz, que confia no bom tempo para atingir aquela marca de espetadores.

As três escolas de samba participantes são do concelho da Figueira da Foz - Escola de Samba Novo Império, Escola de Samba a Rainha e Associação Unidos do Matogrosso - bem como os carros alegóricos, que são desenvolvidos pelas coletividades locais.

Os festejos tiveram início na manhã de hoje, com o corso infantil, e prosseguem sábado à noite, com o desfile das escolas de samba, num trajeto mais curto, cuja entrada tem um custo de cinco euros.

No domingo e terça-feira, os cortejos têm início pelas 15:00 e o preço do bilhete é de seis euros.

Segundo Adelino Vaz, o Carnaval da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, tem um orçamento na ordem dos 160 mil euros, sensivelmente igual ao dos anos anteriores, contando para isso com as entradas pagas e o apoio do município.