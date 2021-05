Dos 14 temas do alinhamento, 11 são originais com letras de Amélia Muge, Tiago Torres da Silva, Manuela de Freitas, Maria do Rosário Pedreira, Carla Pires, André M. Santos e Joaquim Balas. As composições são de Amélia Muge, André M. Santos, Francis Hime, Ivan Lins, Joaquim Balas, Michales Loukovikas e Samuel Quedas.

No álbum participaram os músicos Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, André M. Santos, na viola, João Novais, no contrabaixo, e ainda António Barbosa e Otto Pereira (violino), João Barata (viola de arco) e Raquel Merrelho (violoncelo), assim como o violinista Kyriakos Gouventas, no tema "Sei de um Silêncio".

Depois de Almada, Carla Pires e os músicos Bernardo Couto, André M. Santos e João Novais atuam no Festival Fusos, em Alte, no Algarve, no dia 3 de junho, e, no dia 27 de julho, no Festival "De Bouche à Oreille", em Orgelet, França.