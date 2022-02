Com curadoria do coreógrafo e bailarino Miguel Esteves, da Companhia Nacional de Bailado, a Gala será apresentada por Catarina Furtado, e "nasceu com o objetivo de alertar para a importância da promoção da igualdade de acesso às artes, do incentivo à criação, produção e difusão artísticas; e da projeção internacional de criadores, produtores e outros agentes culturais portugueses", lê-se no comunicado de apresentação do espetáculo, hoje divulgado pelo Casino Estoril.

"Estarão presentes no Salão Preto e Prata vários nomes nobres da Dança em Portugal, numa noite de amor e talento, onde todos os lucros revertem a favor da UA – União Audiovisual, associação de cariz social e cultural, de apoio aos profissionais técnicos e artistas da cultura, espectáculos e eventos", formada no âmbito da pandemia e da paralisação do setor.

Serão dançadas peças dos coreógrafos Ana Isabel Casquilho, Daniel Cardoso, Carlos Pinillos, Catarina Casqueiro & Tiago Coelho, Miguel Esteves, Miguel Santos e Vasco Wellenkamp.

A Gala Solidária tem início às 19h30, de 19 de março. O preço dos bilhetes oscila entre os 15 e os 25 euros.