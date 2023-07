Um mês depois de confirmar a descoberta dos restos mortais do ator britânico Julian Sands, as autoridades norte-americanas divulgaram os resultados da sua investigação.

A causa da morte foi declarada "inconclusiva" com base na "estado do corpo" e "no facto de que o exame do médico legista não encontrou outros fatores", disse à France-Presse o Gabinete do Xerife de San Bernardino. Esta classificação é "final".

O ator estava desaparecido desde meados de janeiro no Monte San Antonio, que tem mais de três mil metros de altura. Com 65 anos, era um alpinista experiente que cruzou a Cordilheira dos Andes na década de 1990.

O Mount San Antonio é o pico mais alto das montanhas de San Gabriel e um popular destino de caminhada perto de Los Angeles, Califórnia.

Uma série de tempestades violentas atingiu a Califórnia em dezembro e janeiro, trazendo uma quantidade significativa de neve para as cordilheiras, incluindo o Monte San Antonio.

Uma operação de busca e salvamento não teve sucesso por causa do mau tempo.

Montanhistas descobriram os restos mortais de Sands no final de junho, que foram encaminhados para identificação. Alguns dias depois, o gabinete do xerife confirmava a identidade do ator. Duas semanas após o início das buscas em janeiro, o seu irmão dissera que se mentalizara que ele não seria encontrado com vida.

O ator lançou a sua carreira com "Quarto Com Vista Sobre a Cidade" em 1985. Outros filmes conhecidos incluem o drama "Terra Sangrenta", a saga de terror "Sortilégio", "Morrer em Las Vegas" e "Ocean's 13".