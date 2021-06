“Celestial Bodies” é o primeiro de uma série de encontros internacionais que reúne criadoras de artes performativas, disse à agência Lusa fonte da organização. Este ano, o encontro, que reúne sete mulheres de outros tantos países, tem como parceiros o espaço Alkantara, em Lisboa, e a Câmara da Moita através do Centro de Experimentação Artística.

As sessões, que decorrem das 17h30 às 19h30, incluem conversas, partilha de práticas, propostas e exercícios de pesquisa 'performática', experiências coletivas, entre outros. A orientar as conversas vão estar as artistas portuguesas Lígia Soares e Paula Diogo (no dia 7), a artista italiana Elsa Mencagli e a portuguesa Rafaela Jacinto (dia 8), a alemã Nora Tormann e Rafaela Santos (dia 9) e a belga Ellen Vanderstraeten e a portuguesa Mara Andrade (dia 10).

Segundo a organização, “Celestial Bodies” é um espaço de encontro e de aproximação e de partida e uma celebração da diversidade do percurso artístico das sete criadoras. Com a dinamização deste projeto, o Centro de Experimentação Artística, pretende criar momentos abertos à participação da população local.

O encontro conta ainda com as artistas islandesas Iris Stefanía Skúladóttir e María Arnardóttir, e a polaca Zofia Tomczyk. As artistas portuguesas Isabel Costa, Isabél Zuaa, Lígia Soares, Rafaela Santos, Vania Doutel Vaz, assim como o Festival Comunitário Feminista Queer Rama em Flor foram também convidados para o encontro.