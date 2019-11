Seis anos depois do seu último disco em inglês, Céline Dion voltou com "Courage". O 12º álbum da canadiana em inglês (sem contar os projetos em francês), foi lançado no dia 15 de novembro e encontra-se disponível nos serviços de streaming de música online.

Dez dias depois do lançamento, o novo álbum da cantora chegou ao primeiro lugar do top Billboard 200. De acordo com a revista, a artista não conquistava a liderança do ranking há 17 anos - "A New Day Has Come" foi o último disco de Céline Dion a chegar ao número um.

O disco, na sua versão especial, conta com 20 temas inéditos, na sua maioria baladas sobre a transformação do amor em esperança e superação. "Imperfections" e "Lying Down" foram os singles de apresentação de "Courage".

Nos temas, Céline Dion revela como conseguiu ter força para superar a morte do marido René Angélil, e do irmão, Daniel, em 2016. Em "Lovers Never Die", a artista canta que disse "adeus", mas que "o amor nunca morre".

Para o novo disco, a artista trabalhou com Sam Smith, Eg White e o duo Stargate, entre outros.