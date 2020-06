Fazendo da sua página do Facebook “o palco para uma noite que marcará a história deste espaço cultural”, o CCC vai juntar, a partir das 21h30, “muitos talentos do Cartaxo que vão cantar os parabéns, a partir das suas casas”, e transmitir o concerto de O Gajo “gravado em estúdio expressamente” para este evento, afirma uma nota deste espaço do município do Cartaxo (distrito de Santarém).

A sessão vai contar ainda com uma retrospetiva dos 15 anos do Centro Cultural do Cartaxo, acrescenta a nota.