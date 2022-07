Em comunicado enviado à agência Lusa, a associação promotora do festival, Marvão Music, indica que o evento vai decorrer entre os dias 22 e 31 deste mês, com a participação de artistas oriundos de cerca de 20 países.

Além de músicos portugueses, o festival vai acolher artistas oriundos da Bielorrússia, Coreia do Sul, Hungria, Bulgária, China, Rússia, Moldávia, Países Baixos, Suíça, França, Espanha, Reino Unido e Alemanha, entre outros.

Com direção artística de Christoph Poppen e Juliane Banse, a edição de 2022 deste festival, que conta mais uma vez com o patrocínio do Presidente da República, espera acolher “mais de 15 mil visitantes” ao longo da sua duração.

De acordo com a Marvão Music, associação sem fins lucrativos reconhecida em 2021 com o Estatuto de Utilidade Pública, a edição deste ano do FIMM é formada por um “programa extenso e variado”, com “mais de 40 concertos e outros eventos”, que decorrerão ao longo dos últimos 10 dias deste mês.

A organização indica ainda que os concertos e eventos associados vão decorrer em 13 espaços diferentes nos concelhos de Marvão, Portalegre, Castelo de Vide e Valência de Alcántara (Espanha).

O programa prevê a presença de vários coros e de duas orquestras nacionais e internacionais, música de câmara, incluindo concertos para crianças, ensaios abertos ao público, eventos gastronómicos, exposições de arte e instalações sonoras, visitas guiadas e outras atividades participativas, tais como aulas de desenho inspiradas pela música e pela natureza, sendo muitas delas de acesso gratuito.

Mais de 20 concertos de música de câmara, sete concertos de orquestra, três concertos corais, um jantar musical, um cine-concerto, um espetáculo de canto e dança, quatro exposições de arte e outros eventos paralelos, duas visitas guiadas e 15 concertos e outras atividades de acesso e participação gratuitos, são algumas das propostas apresentadas pela organização.

Orquestra de Câmara de Colónia, Orquestra Sem Fronteiras, Jovem Orquestra Portuguesa, Orquestra XXI, Coro Ricercare, Coro de Câmara 4 de Orlando, Trio Amatis, Trio Sitkovetsky, Ludovice Ensemble, Merell Quartett, Novus String Quartet, Helianthus Ensemble, Juliane Banse, David James, Konrad Jarnot são alguns dos músicos e projetos que vão passar pelo festival.

A 8.ª edição do FIMM conta ainda com o apoio do Ministério da Cultura, dos municípios de Marvão, Portalegre, Castelo de Vide e Valência de Alcântara (Espanha), e com o patrocínio do BPI e da Fundação “la Caixa”, do Grupo Ageas Portugal e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.