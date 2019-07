Recentemente, os Snow Patrol cancelaram uma série de concertos, incluindo a passagem pelo festival MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. As atuações foram cancelados pelo grupo britânico devido a problemas de saúde de dois elementos, Johnny McDaid e Nathan Connolly.

Depois de sete anos sem canções novas, os Snow Patrol regressaram com um novo disco - "Wildness" chegou no final de março de 2018 e sucede a "Fallen Empires", de 2011. No intervalo, a banda que junta elementos da Irlanda e da Escócia esteve mais afastada dos holofotes da fama, tendo regressado aos palcos em 2018.

Em entrevista ao SAPO Mag, o vocalista Gary Lightbody falou sobre esta pausa, durante a qual lutou contra a depressão e contra o alcoolismo.

"Acho que é uma nova era dos Snow Patrol, de certa forma. Mas por outro lado, é apenas uma continuação do que iniciámos há 24 anos, no início da banda, em 1994. No próximo ano, vamos celebrar 25 anos desde que começámos a tocar. Acho que estamos a dar continuidade e, ao mesmo tempo, as coisas mudaram porque estivemos parados tanto tempo entre os álbuns - mudou para nós e para a forma como as pessoas consomem música; há toda uma nova geração de fãs de música", frisou o músico em conversa com o SAPO Mag.