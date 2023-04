“Com três novos atos e novas personagens, este espetáculo único vai estar na Altice Arena entre os dias 20 e 30 de dezembro de 2023”, refere a promotora Everything is New, revelando que os bilhetes estarão disponíveis a partir das 10h00 de sexta-feira, em www.everythingisnew.pt e nos locais habituais.

O espetáculo “Ovo” “conta a história de uma precipitada corrida para um ecossistema cheio de vida e de cor, onde insetos trabalham, comem, rastejam, brincam, lutam e até se apaixonam”. “Tudo isto num enorme e grandioso tumulto de energia, onde o contraste entre o barulho e o silêncio são um dos ingredientes principais que prometem surpreender até o espetador mais cético”, lê-se no comunicado.

A promotora refere ainda que “todos os subscritores da ‘newsletter’ da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo na quarta-feira, às 10:00”, sendo que “quem estiver inscrito, receberá um ‘email’ ao final do dia de hoje com as instruções em como proceder para aceder à pré-venda”.