“Estão confirmados mais seis nomes no cartaz do festival Música no Parque. Churky, Mimi Froes, Cláudia Pascoal, Filho da Mãe, Buba Espinho e Pedro Mafama são as mais recentes confirmações do novo festival, que tem lugar no Hipódromo Manuel Possolo”, refere a promotora Live Experiencies em comunicado.

O festival decorre nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de junho e, em cada noite, haverá duas atuações.

Churky atua a 22 de julho (no mesmo dia que os Xutos & Pontapés, previamente anunciado), Mimi Froes a 23 de julho (Os Quatro e Meia), Cláudia Pascoal a 24 de julho (Fernando Daniel), Filho da Mãe a 29 de julho (“Deixem o Pimba em Paz”), Buba Espinho a 30 de julho (Carminho), e Pedro Mafama a 31 de julho (Dino D’Santiago).

O festival Música no Parque é um projeto “aprovado no âmbito do Programa Garantir Cultura, sendo cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020, União Europeia Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional”.