O JAT avança em comunicado que a obra composta, que agrega dois solos artísticos, “Filhos da Evolução” e “Cocktail”, terá a sua estreia em Portugal neste formato de "espetáculo duplo", após uma digressão por Espanha em 2021 e 2022.

A companhia especializada em teatro físico, “onde a fisicalidade do artista cénico assume especial relevância”, apresenta a primeira dessas obras como “intensa, intrigante e perturbadora”, enquanto a segunda como “extravagante, hilariante e frenética”.

De acordo com o JAT, o conjunto das duas peças tem “a capacidade de provocar e arrebatar o público com imagens fascinantes”, lê-se na nota.

Os espetáculos de sábado e de domingo da companhia algarvia terão as interpretações de Diana Bernedo e Miguel Martins Pessoa, “que através dos seus corpos representam um sem fim de personagens, lugares e situações de uma civilização humana que nos é familiar”.

Durante o primeiro trimestre de 2023, o JAT apresentou três espetáculos originais, e três elencos no Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, no Centro Cultural de Lagos, no Cineteatro Louletano, e no Teatro das Figuras, em Faro.

Depois dos dois espetáculos no Teatro Lethes, a companhia vai “continuar com uma digressão internacional”, sem especificar em que países.

As sessões deste fim de semana são destinadas ao público geral, no sábado às 21h30, coincidindo com o Dia Mundial da Arte, e no domingo às 16h00.

Os bilhetes têm um custo de 10 euros para adultos, com descontos para menores de 18 e maiores de 65 anos.

O coletivo JAT é dirigido por Diana Bernedo, atriz e encenadora basca, e Miguel Martins Pessoa, ator e encenador português.

Entre as suas criações originais contam-se os espetáculos “Algo de Macbeth”, “As bodas de prata do conde Baldinski”, “Cocktail da Evolução”, “Asas de papel”, “Cinema Miami”, “Sai da frente”, “Ouvi Dizer” e “Aluga-se”.

O edifício onde hoje está o Teatro Lethes começou por ser um colégio de Jesuítas em 1599 e a sala de espetáculos na sua configuração atual foi inaugurada em 1845, associando-se às comemorações do aniversário da Rainha D. Maria II.