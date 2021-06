A Gala de Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues vai realizar-se nos Coliseus do Porto e de Lisboa a 4 e 9 de Outubro, respetivamente.

Os dois concertos juntam em palco Cuca Roseta, Gonçalo Salgueiro, Kátia Guerreiro, Joana Amendoeira e Ricardo Ribeiro, acompanhados por Pedro de Castro na Guitarra Portuguesa, André Ramos na viola de Fado e Francisco Gaspar no baixo.

Segundo a promotora, o espetáculo vai contar ainda com a presença da actriz Lúcia Moniz que irá declamar poesia da autoria de Amália Rodrigues.

"Com estes dois espetáculos originais que se incluem na programação do Centenário, a Fundação Amália Rodrigues reforça a riqueza e diversidade artística da obra de Amália, intérprete maior que juntou ao reconhecimento universal, como uma das melhores vozes e intérpretes do século XX, as facetas de poetisa, atriz e mulher de vanguarda na cultura popular contemporânea", frisa a promotora em comunicado, acrescentando que a "gala vai surpreender ao integrar num mesmo palco as diversas artes em que Amália se destacou".

"Vamos prosseguir com os festejos de um século de vida de uma mulher única com uma Gala apresentada no Porto e em Lisboa, para sentir, celebrar e renovar a vida e obra de Amália Rodrigues, com a certeza de que continuará a ser uma inspiração no presente e no futuro", sublinha Vicente Rodrigues, presidente da Fundação Amália Rodrigues. “Continuando a missão de preservar, estudar e divulgar a vida e obra de Amália e cumprir a missão para a qual foi instituída por vontade da fundadora: ajudar os mais desfavorecidos”, remata.