"Tu Não Pariste O Meu Destino" estreia-se a 9 de junho no Teatro Independente de Oeiras.

A peça conta com a participação do ator, encenador e director Carlos d’Almeida Ribeiro e das atrizes brasileiras Glória Rabelo e Carolina Stofella, atriz brasileira que faz parte do elenco de "Temporada de Verão ", da Netflix.

"Se há peripécia ou clássico que é de temer são as quezílias de sogra e nora, claro que é tudo por amor, mas o caricato é que é tudo concentrado no mesmo alvo, ou melhor no filho ou no noivo. As guerrilhas ou impressionantes formas e formatos de colocar o amor à prova dá para tecer fios e fios de narrativa das melhores intenções e das piores interpretações", resume a TIO.