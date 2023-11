Depois da atriz Evanna Lynch, da área de cinema e TV, a Comic Con Portugal anunciou os primeiros nomes do universo da BD que irão marcar presença na Exponor, em Matosinhos, em março de 2024: Frank Cho, Mike Grell, François Bouq e Jordi Lafebre.

Frank Cho é um ilustrador e argumentista coreano-americano conhecido pelas séries “Liberty Meadows”, “Mighty Avengers”, “Hulk” e “Jungle Girl”. Atualmente, depois de ter feito muitos trabalhos com “Harley Quinn”, dedica-se a diversas capas para a DC Comics.

Vencedor do Eisner Award, Mike Grell entrou no mundo da Banda Desenhada nos anos 1970. Depois de trabalhar com várias histórias de super-heróis da DC Comics, como “Green Arrow” e “Green Lantern”, criou a personagem Jon Sable. “The Warlord”, “Starslayer”, “Shaman’s Tears”, “Bar Sinister” e “Maggie, the Cat” são algumas obras do seu percurso.

Já “Jérôme Moucherot” é uma das obras marcantes de François Boucq. O ilustrador francês trabalhou ainda com os argumentistas Charyn, Jodorowsky e Yves Sente.

Jordi Lafebre, ilustrador espanhol, é conhecido por “Lydie”, “La Mondaine”, “Verões Felizes” e “Apesar de tudo”. A sua mais recente obra é “Sou o seu Silêncio”.

François Boucq, Mike Grell e Frank Cho estarão presentes nos quatro dias da Comic Con Portugal e Jordi Lafebre a partir de 22 de março. Os fãs poderão conversar e pedir autógrafos aos artistas no evento.