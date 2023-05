A Comic Con Portugal vai regressar à sua primeira 'casa' no próximo ano. Esta quinta-feira, dia 4 de maio, em conferência de imprensa, a organização anunciou que a próxima edição do evento de cultura pop vai realizar-se de 21 a 24 de março na Exponor, em Matosinhos.

Com o mote "Celebrar os 10 Anos da Comic Con Portugal", a próxima edição da Comic Con Portugal vai contar com o apoio da Frente Atlântica (Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia).

Na conferência de imprensa, que se realizou no Cinema Batalha, no Porto, Paulo Rocha Cardoso, CEO da Comic Con Portugal, salientou a importância da parceria alcançada entre o evento e as três Câmaras Municipais, decisiva na mudança do evento para o Norte de Portugal.

"O envolvimento das cidades do Porto, Matosinhos e Gaia vem colmatar muitas das necessidades que um evento desta dimensão tem para garantir estar à altura da exigência da indústria do cinema, televisão, videojogos, literatura, banda desenhada, bem como criar as condições necessárias para albergar os milhares de fãs que o visitam", explica a organização.

O CEO frisou ainda que a parceria não se limita apenas ao evento, mas também à realização de diversas atividades ao longo do ano de 2023 até à próxima edição em 2024, nos três municípios.

Em 2024, "Be Whatever You Want" volta a ser a assinatura do evento, onde "todos podem ser o que quiserem pois essa é a alma da Comic Con Portugal", destaca a organização. "Em ano de celebração, que melhor local do que aquele onde tudo começou. A organização do evento assume também que é com um sentimento especial que regressa em 2024 à Exponor", acrescenta.

Na edição dos 10 anos, o recinto da Comic Con Portugal vai crescer, com a maior área (200.000 metros quadrados) e a maior área coberta de sempre (mais de 60.000 metros quadrados), criando também espaços outdoor. As áreas de estacionamento e áreas circundantes dentro da Exponor também estarão disponíveis.

Toda a área vai abranger um circuito de mobilidade que vai ser trabalhado com os três municípios da Frente Atlântica - Porto, Matosinhos e Gaia -, acrescentou Paulo Rocha Cardoso, afirmando que era “extremamente difícil fazer este ano a Comic Con Portugal”.

“A escolha das datas não é arbitrária. Temos de ver os hiatos que acontecem na indústria, porque de maio a setembro a indústria está toda parada”, explicou Paulo Rocha Cardoso, referindo que a data tem de fazer sentido também com outras Comic Con mundiais, como a do Brasil, para avaliar também as possibilidades de trazer artistas e marcas.

Questionado pelos jornalistas sobre o investimento para a Comic Con Portugal 2024, Paulo Rocha Cardoso afirmou que “é incalculável".

"Temos todos os anos um grande investimento. São centenas de pessoas que trabalham incansavelmente. O valor não é o importante, o importante são os parceiros e criar um evento a nível internacional. Tentamos acima de tudo criar o melhor evento possível", disse o diretor executivo da Comic Con Portugal.

Já José Luís Machado, diretor de marketing do evento, lembrou o começo do evento, há quase 10 anos: "Durante quatro anos estivemos em Matosinhos com muitas emoções, mas a exigência da indústria para um evento a uma maior escala obrigou-nos a rumar ao sul, para Oeiras, para atrair marcas internacionais”.

"Para março de 2024 está agendada a celebração de uma década de Cultura Pop, onde toda a indústria, comunicação social e público estão convidados", frisa a organização.

Os bilhetes já se encontram disponíveis no site oficial do evento, com uma Campanha de Early Bird até 31 de maio.