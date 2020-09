Para o futuro, experimentar novas valências e "aprofundar caminhos" artísticos é a única "certeza", depois de um espetáculo que é "mais experimental, físico, performático e mais ligado à dança".

Seguir-se-ão, afirma André Braga, "outros mais ligados ao teatro, ao documental, ao território e às pessoas", além do projeto Central Elétrica, um centro de criação no Porto, com curadoria de Pedro Vilela, no qual querem dar "muita importância aos projetos".

Quanto a "20.20", este terá quatro récitas, uma por dia, entre hoje e domingo, com a lotação reduzida a 70 lugares, razão pela qual querem voltar a apresentá-lo no Porto.

"Esperemos que a pandemia passe e isto seja mais festivo. Assim, não me apetece festejar grande coisa, nestes tempos difíceis", desabafa André Braga.

Outro destaque neste espetáculo, em que os intérpretes atravessam o plano da memória, a expressão física e o movimento até um "êxtase", quase como uma festa de discoteca, prende-se com o som e a luz.

"Demos muito mais espaço à luz e ao som e eles [Rui Lima e Sérgio Martins, no som, e Cárin Geada, na luz], porque são criadores, aparecem com muita força. No som, há a acumulação de memórias e vozes, a ideia do não-lugar", recupera o diretor artístico.

Até os numerosos 'confetti' espalhados pelo chão do palco serviram para tornar a luz mais presente, assim como a narrativa, por terem "esse duplo lado de serem fragmentos e de festa".

"Depois da primeira parte mais da memória, do tempo, vem uma celebração da vida" e do ato de criação, resume Cláudia Figueiredo.

Além de André Braga, Ana Isabel Castro, Bruno Senuna, Constanza Givone, Daniela Cruz, Félix Lozano e Ricardo Machado assumem a co-criação de "20.20", uma coprodução com o Teatro Nacional São João, que gere o Teatro Carlos Alberto, o Teatro Municipal São Luiz e o Teatro Aveirense.