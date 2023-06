Os bailarinos do Ballet de Kiev vão apresentar aquele bailado clássico em quatro sessões, quase um ano depois de o terem apresentado no mesmo palco da capital.

A companhia Ballet de Kiev - que nasceu em 2017 pelas mãos do bailarino solista do Teatro da Ópera de Kiev Victor Ishchuk - irá interpretar uma coreografia de Marius Petipa sobre um dos mais famosos romances da história da dança clássica, com música de Piotr Tchaikovsky.

“O Lago dos Cisnes” conta a história de um amor impossível entre o príncipe Siegfried e Odette, uma jovem mulher transformada em cisne pelo feiticeiro Von Rothbart, num contexto de luta entre o bem e o mal.