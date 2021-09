A língua, o pensar, o sentir português são temas da peça que pretende levar os espectadores numa viagem pela literatura nacional do século XIX, refere o Teatro Ibérico.

“Esta peça surge num momento em que a relação do homem com a natureza é posta em causa”, o que motivou a companhia a pô-la em palco de modo a levar os espectadores a pensarem sobre temas “importantes e atuais”, com base “num dos textos incontornáveis da literatura nacional”, disse João Garcia Miguel, autor do texto, da encenação e do espaço cénico.

Com figurinos de Rita Osório de Castro, o espetáculo tem sessões sempre às 21h00. Depois de Lisboa, terá representações em Bragança, no dia 24, e em Torres Vedras, a 22 de outubro.

Esta versão de Queda de um Anjo” resulta de uma encomenda no âmbito do projeto Palavras Cruzadas, uma parceria entre os teatros de Vila Real e Municipal de Bragança, o Espaço Miguel Torga e a Fundação da Casa de Mateus, com apoio do Programa Operacional Regional Norte 2020.