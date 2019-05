De acordo com a CNB, as duas novas coreografias vão ser apresentadas no Teatro Camões, hoje, sexta-feira e domingo, e depois a 25 de maio no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada.

A convite da CNB, os coreógrafos Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes regressam à companhia para criar duas novas obras.

"Annette, Adele, e Lee" é criação conjunta com conceito de Rui Lopes Graça e de João Penalva, com coreografia do primeiro e o artista plástico a assinar o espaço cénico e figurinos.

Tem ainda som de David Cunningham e desenho de luz de Nuno Meira.

De acordo com a sinopse desta nova coreografia, os três nomes próprios que constituem o título são os nomes dos três bailarinos de sapateado que, contratados para dançar num estúdio de gravação de som, deram origem ao material com que David Cunningham compôs o som para este bailado.