A programação da edição deste ano da feira, que acontece entre 26 e 30 de agosto em Cidade Rodrigo, conta com 43 espetáculos, de 13 comunidades espanholas e de Portugal, bem como a participação de 14 companhias de Castela e Leão, de acordo com informação disponível no site oficial da Feira de Teatro de Castela e Leão.

A Companhia Universo Paralelo irá apresentar o espetáculo de teatro de marionetas e formas animadas "Jacarandá", que se estreou em maio do ano passado em Lisboa, no Museu da Marioneta.

"Jacarandá", um solo do bailarino e marionetista Magnum Soares, com direção artística do próprio e de Adriana Melo, "procura investigar o universo oculto e misterioso da natureza", de acordo com informação disponível no site da companhia lisboeta.

A Este – Estação Teatral leva ao festival espanhol "Descaminho", peça estreada no ano passado no âmbito das celebrações dos 20 anos da companhia do Fundão.

O elenco de "Descaminho" integra atores portugueses e espanhóis, da comunidade de Castela e Leão, "exemplo de uma coexistência na Raia [a fronteira entre Portugal e Espanha] que também se reflete no seu argumento", salienta o festival de teatro.

"Neste espetáculo, as personagens deslocam-se à procura do passado, não ficam paradas a olhá-lo de longe. Com elas, cruzamos as fronteiras portuguesa e espanhola, levamos e trazemos escondidos os carregos, esquivamos o perigo, jogamos o jogo, lembramos, apagamos e encontramo-nos sempre a meio caminho: entre a realidade e a ficção", lê-se no site da EsTe - Estação Teatral.

"Descaminho" tem encenação e dramaturgia de Sofia Cabrita, em cocriação com Javier Ariza, Joana Poejo e Tiago Poiares.

A PIA – Projetos de Intervenção Artística irá estrear no festival um novo espetáculo, "Caricature".

Segundo informação disponível no site da companhia do Pinhal Novo, trata-se de uma "performance itinerante e em 'site specific', dirigida para os espaços públicos e não convencionais, inspirada no expressionismo da Caricatura na sua forma de 'artivismo', inusitada e por vezes humorística de analisar as transformações e permanências de uma sociedade".

Além da participação das três companhias portuguesas, a colaboração "estável" da Feira de Teatro de Castela e Leão com Portugal "dá frutos mais um ano no acordo com a Feira de Teatro Ibérico de Fundão, que incluirá no seu cartaz a companhia de Castela e Leão Alauda, além da peça premiada com o Prémio do Público para o melhor espetáculo de sala na 27.ª edição, "Xpectro", de Zen del Sur".