O espetáculo está marcado para a Praça 8 de Maio e é de entrada gratuita, mas, como houve um número elevado de reservas, a autarquia decidiu alterar a regra de acesso ao recinto.

As entradas de público serão "efetuadas por ordem de chegada, com controle à entrada, até ao limite da lotação do espaço, considerando as medidas de segurança e de salvaguarda da saúde pública emanadas da Direção-Geral da Saúde", lê-se na nota de imprensa do município ribatejano.

À Lusa, a assessoria da câmara explicou que inicialmente o concerto seria para plateia sentada, para cerca de 200 pessoas, mas foi alterado para plateia em pé, para acolher mais espectadores, embora não tenha adiantado a lotação final para o concerto.

Mariza atuará acompanhada pelos músicos Luís Guerreiro (guitarra portuguesa), Phelipe Ferreira (viola), Dinga (baixo), João Freitas (percussão) e João Frade (acordeão).