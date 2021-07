O concerto de Seu Jorge e Daniel Jobim no festival Jardins do Marquês Oeiras, inicialmente marcado para 2 de julho deste ano, foi adiado para 10 de julho de 2022, anunciou hoje a organização.

“A noite com Seu Jorge e Daniel Jobim, adiada devido às restrições à circulação internacional, já tem nova data marcada, tornando-se assim na primeira confirmação para a 2.ª edição do Festival em julho de 2022”, refere a organização, num comunicado hoje divulgado, especificando que o concerto, que tem o projeto Rua das Pretas na primeira parte, irá acontecer no dia 10.

A 1.ª edição do festival Jardins do Marquês Oeiras, marcada para 2020 e adiada para este ano, iniciou-se no domingo e termina no dia 11 de julho.

O cartaz inclui, entre outros, Rufus Wainwright, António Zambujo, Bonga e Camané com Mário Laginha.