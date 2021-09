A digressão dos australianos Cut Copy encontra-se adiada para 2022 e o espetáculo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, fica marcado para o dia 4 de novembro de 2022, anunciou na quarta-feira a promotora Everything is New.

"Os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para a nova data, sem necessidade de troca", acrescenta a promotora que sustenta o adiamento na "contínua incerteza na realização das 'tours' internacionais, por causa da situação pandémica atual". Os australianos vêm apresentar o último álbum de originais, “Freeze, Melt”, editado no dia 21 de agosto de 2020, que inclui os singles “Like Breaking Glass”, “Love is All We Share” e “Cold Water”. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram