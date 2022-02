O concerto dos escoceses Franz Ferdinand no Campo Pequeno, em Lisboa, marcado para dia 17 de março, foi adiado para 29 de outubro deste ano, “devido à pandemia e às restrições de viagem e problemas logísticos”, anunciou hoje a promotora.

O concerto insere-se na primeira parte da digressão da banda, que foi adiada na íntegra.

A promotora Everything is New lembrou que os Franz Ferdinand vão editar novo álbum no dia 11 de março, intitulado “Hits to the Head”, que reúne os maiores êxitos do grupo.