Os Guns N’ Roses regressam a Portugal e ao Passeio Marítimo de Algés em Oeiras a 2 de junho de 2021, anunciou a Everything is New.

A data também marca o início da tour europeia de verão da digressão "Not In This Lifetime" da banda formada por Axl Rose (voz e piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclas), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclas).

Os bilhetes adquiridos para o espetáculo de 20 de maio cancelado 14 dias antes por causa do COVID-19 mantêm-se válidos para a nova data. Para os fãs que ainda não adquiriram, também já estão à venda em everythingisnew.pt.

A acompanhar o anúncio, a banda deixou uma mensagem a todos os fãs: "Hey Gunners, continuando no ponto onde parámos na semana passada, as nossas datas da tour europeia para 2020 serão remarcadas para junho de 2021. Arrancamos em Lisboa, Portugal, a 2 de junho de 2021. Estamos eternamente gratos pela vossa compreensão e apoio contínuo durante estes tempos sem precedentes. Estamos ansiosos para voltar ao palco ”.

Os Guns N’ Roses conquistaram o mundo em 1987 com o álbum "Appetite for Destruction", que continua a ser o disco de lançamento mais vendido da história.