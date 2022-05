O concerto sinfónico da 46.ª edição da Festa do Avante! vai comemorar o centenário do nascimento do Nobel da Literatura português, José Saramago, com um roteiro pela obra do escritor acompanhado por composições de Beethoven, Bach e Mozart.

Em comunicado, a organização da Festa do Avante! anunciou que o concerto sinfónico intitulado "Música na Palavra de Saramago", vai abrir o primeiro dia da reentrée comunista, no palco 25 de Abril. "Obras de Scarlatti, Beethoven, J. S. Bach, Elgar, Mozart e António Pinho Vargas farão o roteiro pela obra do escritor comunista, Nobel da Literatura em 1998, cujo centenário do nascimento se assinala neste ano", explicita a organização na nota. O concerto vai revisitar as obras "Ouvindo Beethoven" (1966), "Memorial do Convento" (1982), "Ensaio sobre a Cegueira" (1995), "Ensaio sobre a Lucidez" (2004), "As Intermitências da Morte" (2005), "D. Giovanni ou o Dissoluto Absoluto" (2005) e "Claraboia" (romance de 1953 que foi publicado em 2011). Em palco vai estar a Orquestra Sinfonieta de Lisboa, dirigida por Vasco Pearce de Azevedo, com os solistas Mafalda Nejmeddine, Marco Pereira, Alexandra Bernardo e Armando Possante. A 46.ª Festa do Avante! vai realizar-te entre os dias 2 e 4 de setembro de 2022, na Quinta da Atalaia, no Seixal (distrito de Setúbal).