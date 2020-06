"Concertos à Janela" é o novo formato live da Gigs on Mars. Através da circulação de um trio elétrico pelas cidades portuguesas, com paragens para atuações em vários pontos da cidade, "daremos a todos a oportunidade de ver e ouvir artistas como a banda do filme 'Variações', Blaya, Mastiksoul ou Virgul".

A primeira viagem do trio elétrico chega às ruas de Castelo Branco este sábado, dia 6 de junho. "A animação matinal estará a cargo do Pocoyo, Ovelha Choné e Ruca, enquanto que ao final da tarde a Banda do filme Variações, pela mão de Sérgio Praia (voz) e Armando Teixeira (direcção musical e teclas do projecto) irá encher a cidade de música", explica a promotora.

"As novas realidades impostas pelas necessidades de resposta a uma crise mundial sem precedentes não são excepção a esta regra. Nesse sentido, a Gigs on Mars respondeu ao desafio de devolver a música ao público com um conceito tão simples quanto inovador: se não podemos trazer o público até à música, levaremos a música até ao público", acrescenta o comunicado.

Em Castelo Branco, o percurso do trio elétrico terá início junto do Cine-Teatro Avenida e passará por vários pontos do concelho. Para mais informações consulte as redes sociais da Câmara Municipal/ Município de Castelo Branco.