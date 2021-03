Os irlandeses God is an Astronaut adiaram para 2022 a digressão de celebração do álbum "All is violent, all is bright" (2005), incluindo os dois concertos em Portugal.

Segundo a promotora, os concertos no Porto e em Lisboa, que deveriam ter decorrido em outubro de 2020 e foram reagendados para maio deste ano, sofreram agora novo adiamento para 2022. Assim, a banda pós-rock atuará a 13 de maio de 2022 no Porto, em local a anunciar, e no dia seguinte no LAV - Lisboa Ao Vivo. O adiamento é anunciado numa altura em que a banda tem já um novo álbum, lançado em fevereiro passado e intitulado "Ghost Tapes #10", por ser o décimo trabalho discográfico.