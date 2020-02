Petit Biscuit é a nova confirmação do NOS Alive 2020, para o dia 11 de julho. O artista junta-se assim aos já confirmados The Strokes, Da Weasel, Two Door Cinema Club, Haim, Parcels, Wolf Parade e Alec Benjamin.

Após "Presence", o seu aclamado álbum de estreia de 2017, lançado no dia em que completou 18 anos, o produtor francês "apresentou o seu universo a uma base de fãs cada vez maior", lembra a organização. Com mais de 1,5 mil milhões de streams no seu currículo como artista independente, Petit Biscuit lançou os temas “Suffer”, com Skott, e “We Were Young”, com JP Cooper.

"Em 2020 irá lançar o segundo álbum e estará no NOS Alive’20 no dia 11 de julho no Palco Sagres para um grande concerto", frisa o festival.

​Artistas confirmados: Alec Benjamin, Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Angel Olsen, Billie Eilish, Black Pumas, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Fontaines D.C., Hobo Johnson and The Lovemakers, Glass Animals, Inhaler, Jorja Smith, Kendrick Lamar, Khalid, London Grammar, Nothing But Thieves, Parcels, Parov Stelar, Petit Biscuit, Taylor Swift, The Strokes, Tom Misch, Seasick Steve, The Lumineers, Two Door Cinema Club, Wolf Parade.