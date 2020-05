De acordo com a promotora Música no Coração, num comunicado hoje divulgado, a primeira edição do festival irá decorrer entre os dias 1 e 7 de julho de 2021.

A decisão foi tomada “no seguimento da aprovação da proposta de lei do Governo Português que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, e das regras definidas pela Direção-Geral da Saúde agora conhecidas”.

Segundo a promotora, “não estão reunidas as condições para realizar o festival este ano no formato previsto, nomeadamente no que diz respeito à lotação do espaço e à experiência gastronómica integrante do conceito do festival, fatores a que acrescem as restrições à mobilidade dos artistas internacionais”.