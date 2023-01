A Cristina Talks vai acontecer a 20 de maio, às 10h00, no Pavilhão Multiusos de Guimarães, anunciou Cristina Ferreira."Depois do sucesso das primeiras edições, as Cristina Talk estão de volta. Desta vez, Guimarães será o palco de uma experiência transformadora. Acompanhada por oradores surpresa, Cristina Ferreira, apresentadora de televisão e empresária, promete momentos de reflexão, partilha e construção, momentos aos quais ninguém será indiferente", pode ler-se no comunicado.

"Entre segredos e confissões, os participantes poderão ficar a saber mais sobre os percursos, as lutas e as conquistas de Cristina Ferreira e dos seus convidados. Esta é uma iniciativa que procura inspirar e motivar cada um a assumir o controlo da própria vida e alcançar o que mais deseja", acrescenta a nota disponível no site de venda de bilhetes.

Os bilhetes já se encontram à venda por 19 euros - ver aqui.