A emissão é composta por seis selos, cada um dedicado a uma das personagens: Super-Homem, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash e Cyborg, em poses do filme realizado por Zack Snyder, de 2017, que marcou a estreia no cinema da Liga da Justiça, com os atores Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Ray Fisher.

Cada um destes selos tem o valor facial de 0,91 euros e a emissão conta com 130.000 exemplares.

O bloco filatélico, por seu lado, tem um selo no valor de dois euros e uma tiragem de 50.000 exemplares, e a folha de 1.º dia da emissão é numerada e limitada a 4.000 exemplares, contendo os seis selos e o bloco da emissão, segundo a mesma fonte.

Esta emissão, com design da MAD Activities, é uma parceria entre os CTT e a Warner Bros Entertainment.