Consegue lembrar-se das 25 canções que marcaram 2021? Se a resposta for não, DJ Earworm dá uma ajuda. Como já é tradição, todos os anos, desde 2007, o produtor edita o vídeo “The United State of Pop”, um mashup com as canções que estiveram no top da Billboard durante o ano.

Este ano, em apenas três minutos e 45 segundos, o DJ e produtor passa em revista as 25 canções que conquistaram o top norte-americano nos últimos 12 meses.

"Easy On Me", de Adele, "34+35", de Ariana Grande, "Therefore I Am", de Billie Eilish, "Butter", dos BTS, "Bad Habits" e "Shivers", de Ed Sheeran são algumas das canções que fazem parte da remistura. O mashup conta ainda com temas de Cardi B, Chris Brown & Young Thug, Doja Cat, Drake, Dua Lipa, Glass Animals, The Weeknd, Silk Sonic, Taylor Swift, entre outros.

O grande destaque de "United State of Pop 2021 (Strawberry Ice Cream)" é Olivia Rodrigo. A jovem cantora conta com três temas no mashup do DJ Earworm.

LISTA DE CANÇÕES:

Adele - Easy On Me

Ariana Grande - 34+35

Billie Eilish - Therefore I Am

BTS - Butter

Cardi B - Up

Chris Brown and Young Thug - Go Crazy

Doja Cat - Need To Know

Doja Cat and SZA - Kiss Me More

Drake featuring Future and Young Thug - Way 2 Sexy

Dua Lipa - Levitating

Ed Sheeran - Bad Habits

Ed Sheeran - Shivers

Glass Animals - Heat Waves

Justin Bieber featuring Daniel Caesar and Giveon - Peaches

Kid Laroi and Justin Bieber - Stay

Lil Nas X - Montero (call Me By Your Name)

Lil Nas X and Jack Harlow - Industry Baby

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Olivia Rodrigo - Good 4 U

Olivia Rodrigo - Drivers License

Olivia Rodrigo - Deja Vu

Silk Sonic featuring Bruno Mars and Anderson .Paak - Leave The Door Open

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)

The Weeknd - Save Your Tears

Walker Hayes - Fancy Like