O documentário da HBO, "Fake Famous", do estreante realizador e jornalista veterano Nick Bilton, e que explora a indústria de influenciadores digitais através de uma experiência social inovadora, estreou-se no dia 3 de fevereiro, na HBO Portugal, e tem dado que falar.

Na produção, Nick Bilton explora as contas com seguidores falsos, adiantando que algumas celebridades que compraram boots (sistemas automatizados e programados para a realização de determinadas funções) para aumentarem os seus números nas redes sociais.

Apesar de ainda não ter sido revelado o relatório de 2020, segundo o estudo da Institute of Contemporary Music Performance, de 2019, Ellen DeGeneres é a celebridade do mundo do entretenimento com mais seguidores falsos.

De acordo com os dados citados pela Harpers Bazaar, os BTS ocupam o segundo lugar, seguidos por Kourtney Kardashian, Taylor Swift e Ariana Grande.

Veja o top: