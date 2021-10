A organização revelou hoje 19 artistas, entre portugueses e estrangeiros, que atuarão no Sónar Lisboa de 8 a 10 de abril de 2022 em diversos espaços e salas da capital.

Entre os artistas confirmados está o norte-americano Thundercat, os franceses The Blaze e o londrino Sam Shepherd, ou seja, Floating Points. Da cena música afro-portuguesa fazem parte Pongo, Eu.Clides, Nídia, DJ NiggaFox e a editora Enchufada, entre outros.

Dianna De Brito, que assina IAMDDB, cuja música "é inspirada pelas influências da sua herança portuguesa e angolana", também estará no Sónar Lisboa.

Coliseu dos Recreios, Pavilhão Carlos Lopes, Pavilhão Rio do CCL, Hub Criativo do Beato e num recinto situado na zona ribeirinha, junto ao Cais do Sodré, serão os palcos do Sónar Lisboa.