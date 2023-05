O festival, de cinema, artes e informação, vai na sétima edição e pretende “trazer para a discussão pública e diminuir o estigma de um tema cada vez mais premente: a saúde mental”, refere a organização em nota de imprensa.

Entre as iniciativas propostas este ano estão, no cinema São Jorge, a peça de teatro “Maré Alta” (dia 19), pelo Grupo de Teatro Terapêutico da Unidade W+, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e a performance “2” (dia 21), pelo Núcleo de Dança Terapia do Hospital Psiquiátrico de Lisboa.

Da programação de cinema fazem parte, entre outros, a curta documental, de pendor biográfico, “Borderline”, de Leonor Rocha Oliveira, e a produção austríaca “Olá, como estás?”, de Franziska Ebner, sobre o quotidiano de cinco adolescentes que sofrem de doença mental.

Sobre os debates temáticos do festival, haverá um sobre a relação entre a prática desportiva e a saúde mental, com a participação do psicólogo Pedro Almeida, do psiquiatra Rui Correia, da atleta Mariana Almeida e do antigo futebolista Nuno Gomes.

No final deste debate será exibido o filme “O Sonho de Lara”, de Lukas Dhont.

No debate sobre Inteligência Artificial estarão a psicóloga clínica Teresa Santos, João Vitória, "um dos pioneiros na utilização de plataformas digitais em comunicação de marca em Portugal", o diretor de marketing Fernando Batista e o advogado José Pereira.

Estão ainda previstos debates sobre demências e trabalho, contando com a exibição dos filmes “Mais uma Rodada”, de Thomas Vinterberg, e “O Pai”, de Florian Zeller.

Com o objetivo de chegar a mais públicos, o festival estará na Quinta das Conchas e dos Lilases, com atividades de artes e natureza para crianças e passeios de bicicleta para os mais velhos.

O Festival Mental é uma iniciativa da associação sem fins lucrativos Safe Space Portugal, em coprodução com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental e o Ministério da Saúde.

Além do parque Quinta das Conchas e Lilases e do cinema São Jorge, o festival passa também pelo Espaço Atmosfera M e pelo clube Ferroviário.

Toda a programação está disponível em www.mental.pt.