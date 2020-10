BENEE, artista sensação da Nova Zelândia, anunciou o lançamento do álbum de estreia, "Hey u x", que estará disponível no dia 13 de novembro. O álbum de 13 temas conta com as participações especiais de artistas como Lily Allen, Grimes, Flo Milli, Gus Dapperton, Mallrat, Kenny Beats, Bakar e Muroki.

"[Estou] muito entusiasmada por anunciar o lançamento do álbum. É uma mistura eclética de canções nas quais tenho vindo a trabalhar há já algum tempo. Mal posso esperar por partilhá-las", frisa a artista.

O disco inclui o êxito "Supalonley" , com Gus Dapperton, que soma mais de 2,1 mil milhões de reproduções a nível mundial. O single tornou-se também uma das canções mais populares no Tik Tok e deu a conhecer Stella Rose Bennett ao mundo.

"É uma loucura. Não tinha percebido bem o que tinha acontecido até ao início deste ano", conta a jovem artista da Nova Zelândia em exclusivo ao SAPO Mag, na sua primeira entrevista a um meio português. "Foi muito bom porque as pessoas começaram a ouvir a minha música sem me conhecerem anteriormente. Foi fantástico", acrescenta.

Veja a entrevista exclusiva so SAPO Mag:

A canção da jovem de 20 anos tornou-se tão popular no Tik Tok, levando a rede social a criar um vídeo especial com as melhores danças - veja aqui. O single de BENEE, que faz parte do EP "Stella & Steve" (2019), conquistou até Elton John e Jennifer Lopez.

O alinhamento de “Hey u x”:

“Happen To Me”

“Same Effect”

“Sheesh” feat. Grimes

“Supalonely” feat. Gus Dapperton

“Snail”

“Plain” feat. Lily Allen & Flo Milli

“Kool”

“Winter”

“A Little While”

“Night Garden” feat. Kenny Beats & Bakar

“All The Time” feat. Muroki

“If I Get To Meet You”

“C U”