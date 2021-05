O evento decorreu no Sefton Park, em Liverpool, como parte de um projeto do governo para testar as medidas de segurança que devem ser implementadas a partir de 21 de junho, quando as principais restrições serão suspensas.

"Estamos a voltar a fazer coisas normais que pessoas normais fazem, finalmente", celebrou Matt Berry, com um grupo de amigos.

O governo britânico ja tinha autorizado um número limitado de adeptos em eventos desportivos, como uma partida de futebol no estádio de Wembley em Londres. Os investigadores avaliam as várias abordagens em termos de ventilação e distanciamento.

Todos os participantes no festival, celebrado durante dois dias, foram obrigados a passar por testes antes de entrar no local. E depois do evento irão realizar um novo teste.

Os festivaleiros também foram obrigados a apresentar informações para um dispositivo de rastreamento em caso de teste positivo.

Segundo os números mais recentes do governo, mais de 34 milhões de pessoas receberam pelo menos a primeira dose da vacina no Reino Unido, que registra mais de 127 mil mortes desde o início da pandemia.