Sob o lema "Espírito de Mozart", serão interpretadas as obras Duo para violino e viola, em Sol Maior, K.423; Prelúdios e Fugas do K.404a, nomeadamente o N.º 4, em Fá Maior, o N.º 5, em Mi bemol Maior, e o N.º 6, em Fá menor; e ainda o Quarteto com flauta, em Ré Maior, K.285.

Serão intérpretes os músicos Tiago Soares Silva, em violino, Lia Melo, em viola de arco, e Luís Cruz, em violoncelo; e, no Quarteto com flauta, Ricardo Carvalho, em flauta, Pedro Lopes, em violino, João Álvares Abreu, em viola, e Henrique Constância, em violoncelo.

O concerto é uma coprodução FAMART e Casa das Artes de Famalicão, com direção artística de João Álvares Abreu. Tem início às 21h15, de sexta-feira, no Grande Auditório da Casa das Artes.