Diogo Piçarra revelou na noite deste domingo, 18 de abril, o seu novo single em parceria com Bispo. Os músicos apresentaram o tema "Monarquia" pela primeira vez ao vivo na final de "The Voice Kids", da RTP1.

O novo single está disponível em todas as plataformas digitais.

"O tema ‘Monarquia’ é o culminar de quase cinco anos de amizade com o Bispo, onde fomos partilhando muita história, muitas ideias e muita música. Cada vez que estamos juntos é raro não sair uma melodia e muitos risos", conta Diogo Piçarra.

"Desde o primeiro dia em que nos juntámos em estúdio, em 2017, que soubemos que fazia sentido lançarmos algo juntos, e com a ‘Monarquia’ tivemos a certeza que era a música certa. Sem esquecer a ajuda na produção do D'ay e do frankieontheguitar, que conseguiram dar ainda mais vida às nossas palavras. Espero que gostem tanto como nós, pois há meses que tem estado em loop na nossa cabeça e finalmente estamos felizes por este tema ver a luz do dia", frisa o músico.

O videoclip de “Monarquia”, realizado por Cláudia Batalhão, tem estreia marcada para dia 23 de abril, às 19h00.