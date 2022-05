“Sorriso” é o primeiro single a ser revelado do quarto álbum de originais de Diogo Piçarra, que será lançado no último trimestre do ano.

Diogo Piçarra revelou esta sexta-feira, dia 13 de maio, o seu novo single, "Sorriso". A canção já se encontra disponível em todas as plataformas digitais. Com o novo single, o artista inaugura uma nova fase, "onde reina a sonoridade pop eletrónica e uplifting, e no qual assina a solo a produção musical, composição e songwriting". O videoclipe foi realizado por Patrícia Santos, da produtora OneMovie, e contou com uma equipa de profissionais ucranianos na edição (Yana Mazana), nos efeitos especiais (Oles Pasichnyk) e colorista (Dimitris Karteris). Veja aqui o videoclipe. "A música 'Sorriso' representa a revolução sentimental em que muitas pessoas se encontram. Existe sempre uma fina capa que esconde as nossas verdadeiras incertezas e medos, por mais felizes que possamos parecer. Sempre produzi e escrevi livremente, e mais uma vez sem exceção, fiz a música que sentia. Espero que vocês também a sintam como eu sinto, com um 'Sorriso' na cara", sublinha Diogo Piçarra. "Sorriso" vai contar com quatro remisturas, a serem revelados em breve e que serão compiladas no EP "Sorrisos". Diogo Piçarra vai apresentar o tema "Sorriso" pela primeira vez ao vivo esta sexta-feira, dia 13, no Enterro da Gata, em Braga.