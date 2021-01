"Amor Amor" é a nova grande aposta da SIC e estreou-se esta segunda-feira, dia 4 de janeiro. A história segue Romeu (Ricardo Pereira) e Linda (Joana Santos), dois cantores de bandas rivais, mas que são melhores amigos desde pequenos.

O tema principal da série é de autoria de Toy, que compôs todas as canções interpretadas pelas personagens da novela da SIC. "Do lado do Amor (Isto É Paixão)" é o tema de abertura da nova produção e chegou esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, aos serviços de streaming de música.

"Amor Amor" é protagonizada por Joana Santos, que veste a pele de Linda Sousa Ribeiro, Ricardo Pereira (Romeu Pereira), Maria João Bastos (Vanessa Pereira), Paulo Rocha (Bruno Ribeiro) e Ivo Lucas (Leandro Vieira). Fernando Rocha, Manuel Cavaco, Pedro Carvalho, Joana Pais de Brito, Rui Unas, Luciana Abreu, Melânia Gomes, João Catarré, Débora Monteiro, José Fidalgo e Margaria Carpinteiro também fazem parte do elenco da nova produção da SIC.

"Esta é a história de uma mulher que se apaixonou e foi traída. Viu o homem que amava fazer sucesso à custa de uma música que lhe roubou, enquanto ela foi obrigada a lutar para sobreviver, longe da terra que a viu nascer. É também a história de uma rapariga que se faz mulher antes de tempo, para criar a filha, longe de saber que, afinal, não era a sua filha que estava a criar", explica a SIC. As gravações da novela passaram por Penafiel, no distrito do Porto.