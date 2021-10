Esta sexta-feira, 1 de outubro, a Rádio Comercial desafiou vários artistas a fazerem versões de canções de outros músicos. Carolina Deslandes aceitou o convite do programa "Manhãs da Comercial" e escolheu um dos singles mais populares de Dua Lipa.

Nos estúdio da estação de rádio, a cantora interpretou "Don’t Start Now", canção lançada pela artista britânica em 2019 e que faz parte do alinhamento do álbum "Future Nostalgia" (2020).

Nas redes sociais, a atuação de Carolina Deslandes soma dezenas de elogios.

Veja aqui o vídeo.