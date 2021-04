Haim, Coldplay, Damon Albarn, Jorja Smith, Haim, Wolf Alice e Michael Kiwanuka são alguns dos músicos já anunciados para o espetáculo de cinco horas, pela programadora Emily Eavis, uma das responsáveis pelo festival, em entrevista à BBC.

"Vai ser como o festival, mas sem o público", disse Eavis, prometendo convidados surpresa, durante o "espetáculo à distância". O concerto "Live At Worthy Farm" será filmado no local habitual do festival, uma quinta na região de Somerset, e o acesso por via digital é feito através de bilhete, no valor de 20 libras (23 euros).

O festival de Glastonbury, que se realiza no final de junho, é um dos maiores a nível mundial e atrai geralmente mais de 200 mil pessoas. Os organizadores tinham anunciado em janeiro o cancelamento da edição deste ano, à semelhança do ano passado, por causa da pandemia.