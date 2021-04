De acordo com a organização, em comunicado, “a programação arranca em 23 de abril, com o rock’n’roll dos The Twist Connection no Theatro Gil Vicente”.

Em maio, o Museu de Olaria “abre as portas à música eletrónica” dos Ghost Hunt, no dia 7, e Conferência Inferno, no dia 13.

No dia 29 de maio, Homem em Catarse (Afonso Dorido) apresenta, no Theatro Gil Vicente, o resultado de uma residência artística. O mesmo espaço, recebe em junho atuações dos Paraguaii, no dia 4, e de Noiserv, no dia 26 de junho.

Em julho, os concertos do triciclo realizam-se ao ar livre, no Largo Dr. Martins Lima. Nesse mês, atuam a dupla Paisiel, no dia 4, e o projeto galego Trilitrate, no dia 18.