O “concerto oficial do ‘Dragon Ball’ e ‘Dragon Ball Z’ em orquestra” está marcado para 18 de julho, de acordo com a organização, num comunicado hoje divulgado.

“Dragon Ball Symphonic Adventure” é um "concerto imersivo com a música das séries ‘Dragon Ball’ e ‘Dragon Ball Z’” e conta com a participação de Hiroki Takahashi, “o cantor original da série e intérprete de canções de culto como ‘Makafushigi Adventure’, ‘Mezase Tenkaichi’ e ‘Dragon Ball Densetsu’”.

De acordo com a organização, este espetáculo é “uma verdadeira experiência, feita pela primeira vez na história da animação japonesa, totalmente sincronizada com uma tecnologia de vídeo de ponta com ecrã gigante com imagens em HD, iluminação e efeitos sonoros especiais da série”.

O preço dos bilhetes para “Dragon Ball Symphonic Adventure” varia entre os 39 e os 85 euros.